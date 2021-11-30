Тюмень, 30 ноября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Тюмени на минувшей неделе погиб трёхлетний мальчик от упавшего на него телевизора. Об этом сообщается в социальных сетях.

Цитатат из м/ф «Приключение кота Леопольда». реж Анатолий Резников. 1975. СССР Телевизор

В СУ СКР подтверждают факт гибели ребёнка. В пресс-службе ведомства сообщили о доследственной проверке причин трагедии.

Предварительно известно, что ребёнок был дома один. Мать вышла из дома на непродолжительное время. Когда она вернулась, то увидела сына под телевизором, вызвала скорую помощь, но медикам не удалось привести ребёнка в сознание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюмени проводится доследственная проверка по факту падения трёхлетнего мальчика с эскалатора в торговом центре.