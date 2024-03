Лондон, 30 ноября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Британская экспериментальная рок-группа Black Country, New Road выпустили третий сингл из их грядущего второго студийного альбома «Ants From Up There». Песня «Concorde» доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах.

(сс) StockSnap Музыка

Ранее группа представила две песни — «Bread Song» и «Chaos Space Marine» после того, как они успешно дебютировали с пластинкой «For the first time», которая получила положительные оценки критиков и вошла в рейтинги лучших альбомов за 2021 год.

Тайлер Хайд, участник группы, сказал, что грядущий альбом — «возможно лучшее, что было в моей жизни». «Ants From Up There» выйдет 4 февраля 2022 года на лейбле Ninja Tune.