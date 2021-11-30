Москва, , 19:49 — REGNUM Флешмоб, который в поддержку российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина запустил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, набирает обороты.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Инициатива Губерниева связана с тем, что 28 ноября на матче произошёл конфликт между Панариным и канадским хоккеистом Брэдом Маршаном. В итоге Панарин просил в канадца перчаткой.

Как отмечают СМИ, «Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных «Бостона» в конце основного времени». Как сообщает «Чемпионат», Маршан при этом упомянул имя президента РФ Владимира Путина.

Позднее Панарин объяснил, что Маршан спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России. Комментируя эти события, Губерниев запустил хештег — Из России с перчаткой, #fromRussiawithGlove.