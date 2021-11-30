Москва, , 19:48 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе 1 декабря намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Providefin.ru

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года и выпуска № 26 240 с погашением 30 июля 2036 года в объёме 20 миллиардов рублей каждый.

Напомним, предыдущий аукцион по размещению ОФЗ, который был запланирован на 24 ноября, Минфин отменил из-за возросшей волатильности на финансовых рынках. В ведомстве пояснили, что данное решение принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

За шесть аукционных дней, проведённых с начала октября, Минфин разместил ценные бумаги в общей сложности на 118,3 млрд рублей. При этом, согласно плану заимствований на внутреннем рынке, за весь IV квартал ведомство намерено разместить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.