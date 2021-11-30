Рим, 30 ноября 2021, 19:48 — REGNUM Структура энергоснабжения в Евросоюзе такова, что нельзя исключать «блэкаута» в масштабах всего союза, заявил во вторник, 30 ноября, министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.
Комментируя ситуацию на энергетическом рынке, прежде всего существенный рост цен, он отметил, что задача правительств — смягчить удар для граждан и бизнеса.
Существенно изменить ситуацию, сделать ее менее проблемной можно будет только приняв решения на уровне ЕС целиком, полагает Джорджетти.