Рим, 30 ноября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Структура энергоснабжения в Евросоюзе такова, что нельзя исключать «блэкаута» в масштабах всего союза, заявил во вторник, 30 ноября, министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.

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Комментируя ситуацию на энергетическом рынке, прежде всего существенный рост цен, он отметил, что задача правительств — смягчить удар для граждан и бизнеса.

Существенно изменить ситуацию, сделать ее менее проблемной можно будет только приняв решения на уровне ЕС целиком, полагает Джорджетти.