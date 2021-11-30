Москва, , 19:46 — REGNUM Чем быстрее заработает система прослеживаемости, тем быстрее мы поставим заслон на пути нелегальной лесозаготовки, считает заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Об этом она заявила в интервью ИА REGNUM.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С 1 июля 2021 года модернизированная ЛесЕГАИС работает на постоянной основе по всей стране. В систему вносится информация о местах складирования древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Виктория Абрамченко напомнила, что с 1 января 2022 года будет запущена обновленная версия ЛесЕГАИС. Она предусматривает оформление сопроводительного документа на транспортировку древесины в электронном виде путём внесения информации о перевозимой древесине и пиломатериалов в ЛесЕГАИС. Электронный сопроводительный документ невозможно будет оформить, если данные о балансе древесины на разных точках, лесосеке или местах складирования будут различаться.

Вице-премьер отметила, что внедрение новаций в системе ЛесЕГАИС требует времени и «обкатки». Именно поэтому эксперимент по тестированию модернизированной ЛесЕГАИС длился в течение полугода — с 1 января по 30 июня 2021 года. Участвовали в нём фокус-группы лесопользователей, которые детально отработали механизмы отслеживания цепочек поставок древесины.

«Система прослеживаемости позволит увидеть цепочки поставок древесины, сопоставлять сведения по сортиментному и породному составу из правоустанавливающих документов на заготовку древесины. Это, в свою очередь, серьезно сокращает возможности для деятельности недобросовестных лесопользователей», — сообщила ИА REGNUM Абрамченко.