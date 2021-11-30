Нижний Тагил, Свердловская область, 30 ноября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области собираются провести очередную акцию протеста против системы QR-кодов. Об этом пишут СМИ.

ИА REGNUM QR-код

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По данным Накануне.Ru, пикет намечен на 4 декабря в Комсомольском сквере. В администрацию города уже подано соответствующее уведомление. Правда, о том, что акция согласована, пока ничего не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, Заксобрание Свердловской области 7 декабря обсудит поправки о QR-кодах в федеральное законодательство. 30 ноября их поддержал профильный комитет парламента.