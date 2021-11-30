Ватикан, , 19:43 — REGNUM Предложенная Еврокомиссией «отмена» Рождества и упоминания Девы Марии — это не борьба с дискриминацией, а борьба с правдой, заявил во вторник, 30 ноября, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Пьетро Паролин Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия рекомендовала своим сотрудникам в целях инклюзивности не использовать такие слова, как «дамы» и «господа», заменить слово «Рождество» на «зимние праздники» и не упоминать Деву Марию.

Консервативные политики и СМИ раскритиковали и высмеяли эту инициативу. В Брюсселе позднее заявили, что речь идет о внутреннем документе, который еще не доработан и в нынешнем виде применяться не будет.