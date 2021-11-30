Рим, , 19:39 — REGNUM Еврокомиссия во вторник, 30 ноября, «отозвала» свое решение о рекомендациях своим членам не использовать такие слова, как «дамы», «господа», «Рождество» и «(дева) Мария».

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

Речь идет о внутреннем документе, цель Еврокомиссии — продемонстрировать свою «инклюзивность», но документ еще не доработан, использовать его в его нынешнем виде не будут, сообщили в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия рекомендовала своим сотрудникам не использовать родовые окончания при обращениях и заменить слово «Рождество» на «зимние праздники». Консервативные политики и СМИ раскритиковали и высмеяли эту инициативу.