Красногорск, , 23:26 — REGNUM В ноябре 2021 года на территории Подмосковья выявили 96 самовольно возведенных объектов. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Снос самостроя Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом за указанный период было приведено в соответствие с требованиями законодательства 68 объектов самовольного строительства. Больше всего самостроев выявили в Одинцове, Солнечногорске и Ленинском округе.

«У нас нет задачи давить на бизнес, если предприниматели хотят работать по закону. Легализация самостроев, выявленных в регионе, позволяет пополнять бюджет. Так, только те объекты, которые привели в соответствие в ноябре, смогут принести в областную казну 54 млн рублей», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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