Красногорск, 30 ноября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года на территории Подмосковья выявили 96 самовольно возведенных объектов. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

При этом за указанный период было приведено в соответствие с требованиями законодательства 68 объектов самовольного строительства. Больше всего самостроев выявили в Одинцове, Солнечногорске и Ленинском округе.

«У нас нет задачи давить на бизнес, если предприниматели хотят работать по закону. Легализация самостроев, выявленных в регионе, позволяет пополнять бюджет. Так, только те объекты, которые привели в соответствие в ноябре, смогут принести в областную казну 54 млн рублей», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.