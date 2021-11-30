Рим, 30 ноября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Жителям Евросоюза не стоит паниковать из-за появления нового штамма коронавируса, заявил во вторник, 30 ноября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Camera dei deputati Паоло Джентилони

Вполне возможно, что правительства стран-членов ЕС предусмотрят некоторые дополнительные ограничения, но тотального карантина не будет, отметил он.

Экономика стран-членов ЕС уже адаптировалась к подобным ситуациям, полагает Джентилони.