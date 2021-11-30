Москва, , 19:31 — REGNUM Предновогодний шопинг выгоден не только тем, что в продаже еще находится внушительное количество ассортимента, но и тем, что многие компании предоставляют клиентам хорошие скидки и запускают выгодные акции.

«Есть категории товаров, на которые будет наибольший спрос в нынешний предновогодний сезон. Как правило, на Новый год особенно хочется порадовать детей, поэтому заметно возрастает спрос на игрушки. Также основными категориями товаров предновогоднего шопинга можно назвать брендовую одежду, технику и очень много различных товаров для хобби», — отмечает Марат Артуганов, директор BXB by Boxberry.

По данным аналитиков, те, кто хотят порадовать друзей чем-то необычным, любят искать уникальные подарки на сайтах зарубежных маркетплейсов. Российские модницы также любят искать подарки на американских сайтах своих любимых брендов. Это связано с тем, что часто за рубежом представлены другие коллекции или лимитированные капсулы. Опять же, на зарубежных маркетплейсах можно найти редкие модели известных брендов по очень выгодной цене.

Однако, стоит отметить, что не все американские магазины доставляют в Россию. По словам МаратаАртуганова, многие магазины либо не подключили доставку по всему миру, либо делают очень дорогую курьерскую доставку, которая съедает всю выгоду. Но выход есть. Например, можно воспользоваться сервисом доставки из США, заказав товары на склад посредника, который объединит посылки и отправит на указанный адрес. Обычно такие сервисы доставляют за 7−10 рабочих дней.

«При доставке через форвардинг нужно учитывать следующее: для начала, посылка будет отправлена на склад в США. В большинстве американских магазинов такая доставка будет бесплатной. Далее — обработка на складе в США и доставка в Россию. Обычно это чуть дороже доставки посылок по России. Например, доставить кроссовки в среднем обойдется от 800 до 1000 рублей. Но если заказать дорогостоящий товар и его стоимость превысит 200 долларов, придется заплатить пошлину — 15% от превышения. При этом, если отправить две посылки по 150 долларов, платить пошлину не придется», — отмечает Марат Артуганов.

Стоит отметить, что есть списки запрещенных для импорта в РФ товаров. Например, зарядки для телефонов обычно под запретом или отправляются особым тарифом для взрывоопасных товаров. Огнестрельное оружие, скоропортящиеся товары тоже нельзя отправлять.

По данным маркетологов, в последние годы среди россиянок очень популярна корейская косметика, и многие предпочитают заказать себе прямо из Кореи. Ведь на некоторых корейских сайтах стоимость маски для лица начинается от 40 рублей, и при этом хорошего качества.

Перед Новым годом большая нагрузка идет на весь e-commerce. Интернет-магазинам нужно больше времени для подготовки и комплектации заказа, склады работают с повышенной производительностью, но все равно чуть медленнее, чем до начала высокого сезона. Так что при заказе из зарубежных интернет-магазинов лучше успеть оформить покупку не позднее первой недели декабря.