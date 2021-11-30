Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Американские ученые выяснили, что Обнаружены живые биороботы, обладающие способностью размножаться, сообщает 30 ноября издание New Scientist.

Три робота

Группа исследователей США заявляет, что ими было установлено самовоспроизводство синтетических организмов, известных под обозначением «ксеноботы».

Эти организмы размером меньше одного миллиметра, были созданы в 2020 году из стволовых клеток эмбрионов африканской когтистой лягушки Xenopus laevis.

Исследователи утверждают, что если такие клетки собираются вместе, то они формируют новых ксеноботов со скоростью порядка 600 клеток в день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье дети в мобильном технопарке собрали роботов-беспилотников