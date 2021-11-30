Киров, , 19:25 — REGNUM Жительница Кировской области получила реальный срок лишения свободы за ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Донос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Установлено, что в апреле 2021 года 33-летняя женщина в пункте полиции собственноручно написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности малознакомого ей 33-летнего мужчину, в компании с которым она накануне употребляла спиртные напитки. Причем об уголовной ответственности за заведомо ложный донос она была предупреждена. Своим заявлением женщина обвинила мужчину в совершении тяжкого преступления по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

В ходе проверки факт совершения против нее преступления не подтвердился. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления»). Женщина была признана виновной и ей назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области местную жительницу оштрафовал на 50 тыс. рублей за донос на сотрудников полиции. В дежурную часть одного из отделов полиции поступила информация о распитии алкоголя в городском парке. Прибывший наряд задержал за нарушение общественного порядка местного жителя. В полиции заявляют, что в это время к правоохранителям подошла знакомая задержанного, потребовав забрать её вместе с ним в ОВД, на что получила отказ.

Недовольная гражданка пошла в прокуратуру и написала заявление об избиении её сотрудниками полиции. После проведения проверки факт избиения не подтвердился.

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