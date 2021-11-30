Рим, 30 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Правительство Италии следит за ситуацией с ростом цен на электричество и газ и готово при необходимости оказать наименее обеспеченным гражданам дополнительную поддержку, заявил во вторник, 30 ноября, премьер-министр Марио Драги.

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Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии вырастут на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.

Власти выделили 1,2 млрд евро на компенсацию расходов отдельным категориям граждан в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год.