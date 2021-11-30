Воскресенск, Московская область, , 23:25 — REGNUM Центральный городской стадион «Химик» реконструируют в Воскресенске в 2023 году. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Стадион Пресс-служба направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь»

«В рамках проекта планируется полностью обновить трибуны и подтрибунные помещения. Здесь также появится современная футбольная арена с искусственным газоном. Завершить все работы по реконструкции планируется в 2023 году», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Отмечается, что новая трибуна с навесом будет рассчитана на 1,5 тыс. зрителей. При этом после реконструкции на стадионе будут доступны беговые дорожки и сектор для прыжков в длину.

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