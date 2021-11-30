Воскресенск, Московская область, 30 ноября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Центральный городской стадион «Химик» реконструируют в Воскресенске в 2023 году. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь» Стадион

«В рамках проекта планируется полностью обновить трибуны и подтрибунные помещения. Здесь также появится современная футбольная арена с искусственным газоном. Завершить все работы по реконструкции планируется в 2023 году», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Отмечается, что новая трибуна с навесом будет рассчитана на 1,5 тыс. зрителей. При этом после реконструкции на стадионе будут доступны беговые дорожки и сектор для прыжков в длину.