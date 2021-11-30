Милан, Италия, 30 ноября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Госпитали Италии, Франции и Швейцарии примут зараженных коронавирусом граждан Германии, передают итальянские СМИ во вторник, 30 ноября.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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Немецкие медики говорят о «драматической ситуации» с эпидемией в их стране.

Персонал местных больниц больше не может справляться с притоком все новых зараженных, и власти регионов Германии с благодарностью принимают поддержку соседей.