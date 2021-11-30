Красногорск, 30 ноября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Стоимость новогодних елок в Подмосковье будет варьировать от 1 до 10 тыс. рублей. Об этом 30 ноября сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Фотографии предоставлены пресс-службой к луба «Эльбрус» Акция «Елка желаний»

По его словам, цены на хвойные будут зависть от размера и породы дерева. Ожидается, что стоимость деревьев практически не изменятся по сравнению с предыдущим годом. Из всех пород дешевле всего будут стоить сосны.

По оценке министра, мини-елку на подставке можно будет приобрести за 600 рублей. Цена русской ели или сосны высотой 100−150 см должна будет составлять в среднем 1 тыс. рублей, 150−200 см — 1,5 тыс. рублей, 200−250 см — 2 тыс. рублей, 250−300 см — 2,5 тыс. рублей.

«Пихту Нордмана из Дании высотой 100−125 см можно будет приобрести за 3,5 тыс. рублей, 125−150 см — 4,6 тыс. рублей, 150−175 см — 6,1 тыс. рублей, 175−200 см — 7,7 тыс. рублей, 200−225 см — 9,9 тыс. рублей. Пихта Фразера из США будет стоит 6,2 тыс. рублей за дерево высотой 125−150 см, 7,5 тыс. рублей — за дерево высотой 150−175 см», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже планируется открыть 126 новогодних елочных базаров.