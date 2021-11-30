30 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

Владимир Станулевич, , 19:44 — REGNUM В Вологодской области за десять месяцев 2021 года сдано 437 тысяч квадратных метров жилья, что на 22,4% больше аналогичного периода прошлого года. По обеспеченности жильем Вологодчина вышла на 11-е место в России, на одного человека здесь приходится 31,6 квадратного метра жилья.

В Вологодской области на одного жителя приходится 31,5 квадратных метров жилья. © Пресс-служба правительства Вологодской области

На вопросы ИА REGNUM о развитии строительного комплекса региона ответил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Владимир Станулевич: Антон Евгеньевич, как Вы оцениваете ситуацию в строительном комплексе Вологодчины? Как на него повлияла пандемия?

Антон Стрижов: Безусловно, эпидемиологическая ситуация оказала сильнейшее влияние на развитие всех сфер экономики, в том числе строительной отрасли. Несмотря на вызовы 2020 года, ее развитие активно продолжается. Весной прошлого года губернатор области Олег Кувшинников одним из первых, взял на себя ответственность и выступил с инициативой не останавливать стройки, поддержав строительный комплекс. В итоге в 2019 году сдано 585,124 тысячи квадратных метра жилья, в 2020 году более 500 «квадратов», а за десять месяцев 2021 года почти 438 тысяч.

Уровень обеспеченности жильем в области с 2011 года вырос с 26,7 до 31,6 квадратного метра на одного человека в 2020 году (в среднем по России — 26,9 кв. метра). Вологодская область по данному показателю заняла 11-е место среди регионов Российской Федерации.

Позитивно влияют на развитие строительной отрасли программы льготной ипотеки. По данным Центробанка РФ, в 2020 году жителям Вологодчины выдано свыше 16,6 тысячи ипотечных кредитов. За девять месяцев текущего года — более 12,7 тысячи.

Антон Стрижов, заместитель губернатора Вологодской области курирующий строительный комплекс. © Пресс-служба правительства Вологодской области

Владимир Станулевич: Сколько в Вологодской области выдано разрешений на строительство жилых домов?

Антон Стрижов: За 2020 год выдано 28 разрешений на строительство. За десять месяцев этого года организации получили такое же количество разрешений.

Владимир Станулевич: Сколько в регионе обманутых дольщиков? Что делается, чтобы эти люди получили свое жилье?

Антон Стрижов: В последние годы в Вологодской области проводится активная работа в этом направлении. Сегодня требуется восстановление прав 281 гражданина — участника долевого строительства. Они заключили договоры участия в долевом строительстве семи домов.

В едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) в настоящее время содержатся данные о 12 домах Вологодской области. В реестре числятся дома, по которым права дольщиков восстановлены. Права обманутых дольщиков, заключивших договоры участия в долевом строительстве шести домов, восстановлены в рамках регионального законодательства. Согласно закону Вологодской области, регион вправе предоставить земельные участки в аренду без торгов инвесторам, достраивающим «проблемные» дома. Либо потенциальному инвестору предоставляется субсидия на подключение объекта к инженерным сетям, а инвестор выплачивает гражданам денежную компенсацию или предоставляет квартиры в своих объектах. Все проекты проходят обсуждение на заседаниях инвестиционного совета при губернаторе области.

Это большая работа позволила нам существенно сократить число обманутых дольщиков.

Восстановление прав дольщиков в рамках регионального законодательства будет осуществляться еще по одному дому, где застройщиком является «СИК «XXI век». Уже одобрен инвестор, а окончательное решение будет принято на инвестиционном совете при главе региона.

Мы неоднократно обращались к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с ходатайством о восстановлении прав пострадавших участников долевого строительства с помощью фонда субъекта Российской Федерации. Наше ходатайство поддержано по шести домам «Стройиндустрии», «ГК «Монолитстроя», «Новелдевелопмента» и «Нашего дома — 35».

По двум проблемным объектам «ГК «Монолитстрой» наблюдательным советом федерального фонда принято решение о финансировании завершения строительства за счет имущества федерального Фонда. Его объекты переданы для завершения строительства фонду области. В настоящее время завершено формирование проектной документации и составление смет, проводится государственная экспертиза сметной стоимости

По двум проблемным объектам «Стройиндустрии» федеральный фонд отказывает из-за несогласия с результатами оценки рыночной стоимости объектов. Одновременно конкурсным управляющим «Стройиндустрии» идет продажа проблемных объектов через процедуру банкротства. По одному объекту торги состоялись, идет погашение требований граждан — участников долевого строительства.

Объекты «Нашего дома — 35» и «Новелдевелопмента» находятся на рассмотрении в федеральном фонде.

Владимир Станулевич: Строительные организаций Вологодчины работают по проектному финансированию? В законодательстве о нем что-то надо поправить?

Антон Стрижов: Сегодня 14 строительных организаций региона из 45 ведут работу по проектному финансированию. От застройщиков нет предложений по совершенствованию законодательства о проектном финансировании. Ранее была проведена большая работа с банками, предложения застройщиков учитываются в работе банков при рассмотрении заявок.

На Вологодчине работают 45 строительных организаций, из них 14 по проектному финансированию © Пресс-служба правительства Вологодской области

Владимир Станулевич: Сколько аварийной жилой площади было расселено в 2019—2021 годах?

Антон Стрижов: Сейчас в нашем регионе реализуется областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019—2025 годы». В нее включены 535 аварийных домов, подлежащих сносу или реконструкции. В них проживает 6403 человека, общая площадь — 114,73 тысячи квадратных метров.

По программе переселения в 2019 году расселено 630 человек, проживавших на 11,1 тысячи квадратных метрах «аварийки». В 2020 году расселено 518 человек, проживавших на 7,96 тысячи квадратных метрах аварийного жилья. За десять с половиной месяцев 2021 года покинули аварийные дома 404 человека, освобождено 6,76 тысячи квадратных метров «аварийки».

Владимир Станулевич: Сколько аварийной жилой площади, признанной такой после 2017 года, не вошло в программу переселения?

Антон Стрижов: С 2017 года по 1 октября 2021 года на территории области числится 1009 многоквартирных аварийных домов. Расселяемая площадь составляет 221,95 тысячи «квадратов», где проживают 9230 человек.

Владимир Станулевич: Достаточна ли в Вашем регионе установленная Минстроем России стоимость строительства квадратного метра под расселение аварийного жилья?

Антон Стрижов: Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации для расчета субсидии по переселению для Вологодской области на втором этапе (2020−2021 гг) программы переселения установлена стоимость строительства и приобретения 1 кв. м жилья в размере 35,37 тысячи рублей, а для третьего этапа (2021−2022 г) — 36,2 тысячи рублей. Однако среднерыночная стоимость жилья в Вологодской области значительно выше, заинтересованность застройщиков по участию в программе переселения мала.

Вот несколько цифр. Средняя рыночная стоимость квадратного метра нового жилья в третьем квартале 2021 года составляет 57 457 рублей, на вторичном рынке — 48 759 рублей. В 2019 году в среднем квадратный метр нового жилья стоил 42 296 рублей, в 2020 году — 47 899, на вторичном рынке — 38 966 и 43 9997 рублей соответственно.

Чтобы не допустить снижения темпов переселения, проведена работа с Министерством строительства и ЖКХ России по пересмотру нормативов стоимости квадратного метра для расселения граждан из аварийного жилфонда. Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ на IV квартал 2021 года для Вологодской области установлена стоимость квадратного метра жилой площади в размере 41,9 тысячи рублей.

Учитывая социальную значимость реализации программы переселения, с 2022 года за счет средств областного бюджета стоимость квадратного метра в рамках этой программы будет увеличена до 51,7 тысячи рублей.

В 2021 году в Вологодской области введено в строй 437 тыс.кв.метров жилья © Пресс-служба правительства Вологодской области

Владимир Станулевич: Работают ли в области предприятия, производящие стройматериалы?

Антон Стрижов: Да, предприятия по производствустроительных материалов в области выпускают сборные железобетонные конструкции, мелкоштучные стеновые материалы, деревянные и металлопластиковые окна и двери, плиты на древесной основе, фанеру, инертные материалы.

Область располагает существенными ресурсами древесины, нерудных ископаемых — песка, гравия, глины кирпично-черепичной, известняка, торфа.

Работают два завода по производству кирпича — керамического в городе Соколе и силикатного в Череповце. Сборные железобетонные конструкции делают восемь предприятий в Вологде и Череповце.

Учитывая востребованность новых технологий и материалов в индустриальном и индивидуальном жилищном строительстве, в том числе деревянном, введены в эксплуатацию новые производства. АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» запустил завод по производству фибролитовых плит мощностью более 100 тысяч кубометров в год. Лидером по производству деревянных домокомплектов является АО «Сокольский ДОК», которое запустило производство CLT панелей до 250 тысяч квадратных метров панелей в год.

Комплекты домов из клееной и массивной древесины для домостроения производят малые и средние предприятия, объединенные «Ассоциацией деревянного домостроения» под брендом «Вологодский дом».