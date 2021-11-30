30 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, Василий Иванов, Наталья Стрельцова, , 21:56 — REGNUM Циклон «Бенедикт» принёс в Москву обильные дожди, которые во второй половине дня сменились снегопадом.

Вид на Москву-реку. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщает центр «Фобос», синоптическая ситуация обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха днём составила +6…+8°, к вечеру температура опустилась до −1…−3°. Порывы ветра местами достигали штормовых значений. 1 декабря погода станет уже зимней — к вечеру среды сформируется снежный покров высотой до 10 см.

Большой Краснохолмский мост. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мужчина в шляпе. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Таганская улица. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Офисная работа. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подземный переход. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Кафе. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Таганская улица. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Из-за резкого перепада температуры на дорогах образовалась гололедица. Коммунальная техника приступила к противогололедной обработке дорог, под особым контролем — состояние тротуаров и пешеходных зон. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей по возможности воздержаться от пребывания на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Осадки спровоцировали дополнительные нагрузки на движение транспорта в столице Василий Иванов © ИА REGNUM

Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Непогода в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Таганский парк закрыт. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В связи со штормовым предупреждением были закрыты многие парки, посетителей не могли попасть в «Царицыно», «Сокольники», «Таганский», «Бабушкинский» и другие парки.

Синица и лужа. Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Упавшее дерево. Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Непогода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM