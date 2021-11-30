Ижевск, 30 ноября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении 27-летнего местного жителя, который стал виновником ДТП с участием трёх автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Установлено, что 27 марта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый угнал в одном из дворов Ижевска автомобиль, на котором вместе с другом поехал в сторону Воткинска.

Ночью 28 марта, двигаясь по улице Пушкинской на перекрестке с улицей Кирова он проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате устроив массовую автоаварию. Друг виновного получил в ДТП тяжкие телесные повреждения.

Авария была совершена в период условно-досрочного освобождения подсудимого, причем водительского удостоверения он не имеет.

Приговор вынесен по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске две машины ГИБДД попали в массовое ДТП. Поздним вечером 27 ноября на улице 250-летия Челябинска столкнулись шесть автомашин. Сотрудники ГИБДД в этот момент оформляли ДТП с автомашиной Kia Rio, которой управлял пьяный водитель. Внезапно в неё врезалась Toyota Corolla, за рулём которой тоже оказался пьяный гражданин.

В итоге были повреждены шесть автомобилей.

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