Бухарест, 30 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Граждане Румынии, эвакуированные специальным бортом румынских авиалиний из Йоханнесбурга (ЮАР), пройдут на родине 14-дневный карантин, в то время как иностранные пассажиры, прибывшие в Бухарест этим же рейсом, получат возможность беспрепятственного выезда за пределы Румынии, пишет 30 ноября бухарестское издание Digi24.

Цитата из к/ф «Петровы в гриппе». реж Кирилл Серебренников. 2021. Россия Карантин

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Согласно официальной информации, самолет авиакомпании TAROM, доставивший в Румынию 46 румын и 24 иностранца, приземлился в 16:27 по местному времени (17:27 мск) на базе ВВС Румынии «90».

Ранее предполагалось, что борт будет принят в центральном аэропорту им. Анри Коанды в пригороде Бухареста «Отопень», однако из-за повышенной угрозы риска заболеваемости разновидностью коронавируса «Омикрон» правительство Румынии обратилось за помощью к армейским структурам.

Как утверждают румынские власти, никаких новых санкционных мер в отношении прилетевших из ЮАР соотечественников применяться не будет. «Несмотря на всю сложность ситуации, речь идет о стандартной процедуре», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Румынии.