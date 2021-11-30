Рига, , 19:03 — REGNUM Диалог необходим между НАТО и Россией, чтобы война в Донбассе была прекращена, сообщил 30 ноября журналистам министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Жан Ассельборн Michał Koziczyński

Ассельборн «Нужно прекратить много говорить о военных операциях и требовать, чтобы вновь заработали Минские соглашения».

Он указал, что НАТО должно способствовать тому, чтобы война в Донбассе прекратилась и что альянс должен дать понять, что «военные операции на Украине неприемлемы» как для ЕС, так и для НАТО.

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Что касается России, то нужен диалог с ней — как бы трудно ни было его наладить, добавил дипломат.

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