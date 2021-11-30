Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск известил сотрудников о «риске банкротства», сообщает 30 ноября телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронные сообщения, полученные работниками SpaceX .

Илон Маск в образе Остапа Бендера Скриншот страницы Twitter O Vagner

По утверждению телеканала, Маск считает слабый прогресс в разработке ракетных двигателей Raptor источником кризиса, который может привести к банкротству.

«Кризис с созданием Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем добиться частоты запусков Starship хотя бы каждые две недели», — указано в письмах за подписью Маска.

Напомним, двигатель жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла Raptor должен работать на метане и кислороде, разрабатывается для космических кораблей типа Starship.

Кроме того, Маск заявил, что не уйдёт на длинные каникулы после Дня благодарения, так как решил лично работать на производстве.

«Лишние руки пригодятся, чтобы выбраться из, честно говоря, катастрофы», — написал тогда Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявлял, что запуск прототипа космического корабля Starship должен быть осуществлён в январе или феврале 2022 года. Корабли этого типа должны стать основой системы доставки грузов на околоземные орбиты, а также на Луну и на Марс.

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