Йошкар-Ола, 30 ноября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. С начала 2021 года государственный долг Марий Эл сократился на 901,5 млн рублей. По состоянию на начало ноября объем долговых обязательств республики составляет 10,995 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Industrialconflicts.ru Долги

По словам главы минфина республики Алексея Торощина, долговая нагрузка на сегодняшний день составляет 52,7%. На 1 января 2021 года она составляла 68,8%, на 1 января 2017 года — 100,9%. За период с 2017 года долговая нагрузка снижена почти в 2 раза.

Сумма бюджетных кредитов в структуре госдолга составляет долю в 51%, объем заимствованных в банках средств составляет 49%.

На обслуживание долговых обязательств в этом году расходы составили 463,6 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в текущем году Марий Эл получила на замещение банковских кредитов 1,911 млрд рублей.