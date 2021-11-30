Красногорск, 30 ноября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В пятом микрорайоне подмосковного Чехова начали строить новую школы. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Krd.ru Школа

На данный момент ведется устройство фундаментной плиты здания образовательного учреждения. Ожидается, что учебное заведение будет рассчитано на 825 мест. Общая площадь объекта должна составить 13,6 тыс. квадратных метров.

«На сегодняшний день на строительной площадке школы задействовано 30 рабочих. Проводятся работы по выравниванию песчаного основания под фундаментную плиту, устройство бетонной подготовки, гидроизоляции и защитной стяжки. Полностью завершить строительство новой школы планируется в начале 2023 года», — сообщил министр строительного комплекса Владимир Локтев.