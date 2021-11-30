Лос-Анджелес, США, , 18:54 — REGNUM Супергеройский сериал «Соколиный глаз» стартовал хуже всех остальных шоу от Marvel. Об этом 30 ноября сообщает «Мир Фантастики», ссылаясь на данные агентства Samba TV.

Соколиный глаз (Джереми Реннер) и его напарница Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США

За первые пять дней первый эпизод сериала посмотрели 1,5 млн зрителей, а второй — 1,3 млн зрителей. Для сравнения, «Локи» за аналогичный промежуток времени успели оценить 2,5 млн зрителей.

Издание также отмечает, что на сервис Disney Plus (именно на нём выходит «Соколиный глаз») суммарно подписано больше 118 млн человек. Треть от этого числа приходится на Северную Америку.

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