30 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 19:11 — REGNUM Федеральный суд США остановил в 10 штатах действие приказа главы Белого дома Джо Байдена о вакцинации от COVID-19 медицинских работников. Окружной судья Мэтью Шелп написал в 32-страничном постановлении, что чаша весов склонилась в пользу невакцинированных сотрудников, интернов и студентов, а не в пользу приказа, требующего от медицинских учреждений выбирать между некачественным обслуживанием и полным отсутствием медицинской помощи.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Десять штатов, которые попали под постановление суда, ранее судились с администрацией Байдена из-за приказа о вакцинации. Теперь от приказа освобождены Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг.

Приказ Байдена от 5 ноября предписывал пройти вакцинацию работникам больниц, которые получают средства по государственной страховке Medicaid или Medicare. Байден утверждал, что мера поможет бороться с распространением COVID-19 среди работников медицинского сектора.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я могу говорить за себя и многих своих коллег, что в начале пандемии мы были «героями», потому что работали без вакцины. Я даже не против вакцины, как терапевт, который работает в области восстановления после ковида. Может быть, я просто упрощенно считаю, что люди имеют право сами выбирать себе медицинскую помощь. Я верю в это право. Я думаю, что многие из нас сомневаются, почему мы должны делать эту вакцину, если после нее мы продолжаем болеть», — отмечает bexthetherapist.

«Я изучил данные и в силу своего возраста (67 лет) решил пройти вакцинацию и получить ревакцинацию. Меня волнует не столько заражение вирусом, сколько смерть от него. Вакцинация снижает вероятность смертности. Так что я согласен с вакцинацией, но не согласен с приказом… люди должны быть свободны в своем выборе», — отвечает pawpaw7.

«Печально, что только 10 штатов из 50 выиграли в суде. Меня заставляют пройти вакцинацию, и я должна быть полностью привита к 4 января. К сожалению, я живу в Огайо, а не в одном из штатов, участвующих в этом решении. Я не вижу смысла в безумном стремлении правительства заставить всех делать прививки. Они продолжают настаивать на том, что вакцинация каждого замедлит/остановит распространение вируса, но общеизвестно, что это совсем не так. Вакцина не останавливает распространение вируса и не предотвращает заражение. Таким образом, вакцина не имеет никакого отношения к здоровью общества в целом, только к здоровью на индивидуальном уровне, и это должно быть решение, принимаемое человеком, а не правительством», — жалуется devin1158.

«ДВА ГОДА! Потребовалось 2 года этой пандемии, чтобы люди, наконец, начали понимать, что COVID пронесся по нашему населению и уничтожил многих слабых, немощных и пожилых людей, и не было НИЧЕГО, что мы могли бы сделать, чтобы остановить это. Это вселило в людей страх, на котором очень сильно нажились политики и СМИ. Ковид останется здесь, он может быть основной или вторичной причиной смерти, как и пневмония, мы просто должны принять это и знать, что медицинские исследования будут продолжаться и в конечном итоге вакцины могут улучшиться, а пока мы мало что можем сделать», — считает twocentsworth.

«1) Если вакцины эффективны, почему вакцинированные должны быть защищены от невакцинированных? И 2) Если вакцины неэффективны, то почему непривитые должны получать вакцину?» — интересуется SeeingRed.

«Потому что на этом можно сделать деньги. Даже не глядя на науку. Просто используйте дедуктивные рассуждения, то есть здравый смысл», — отвечает sgtbilco355.

«Потому что ни одна вакцина не эффективна на 100%. Люди будут играть со своими жизнями и использовать оправдание, что вакцина эффективна только на 90%. Но они пойдут в казино и сядут перед игровым автоматом с вероятностью 95% проиграть все, что они поставили, и будут убеждены, что 1) управляемая компьютером игра — это 100% случайность и 2) они особенные, они выиграют. И они делают это с деньгами, которые не могут позволить себе потерять, и делают это снова и снова. Может быть, им не стоит проходить вакцинацию. Это может быть выигрышем для общества в целом», — комментирует wrenchman9.

«Вы не можете защитить привитых от непривитых, заставляя непривитых принимать вакцину, которая не способна защитить привитых», — рассуждает ITIB.

«Этот мандат должен быть рассмотрен в верховном суде», — указывает constitutionalvalues.

«Я согласен. Я безработный! Раньше у меня был доход 100 тыс+/год). А сейчас доступны многочисленные вакцины. Существует ЦЕЛОЕ МЕНЮ, из которого человек может выбрать желаемый уровень защиты. Я утверждаю, что правительству США нужно выйти из бизнеса по эксплуатации COVID», — отвечает MNgineer.

«Да. Мне уже сказали, что если я не сделаю прививку до конца учебного года, то в конце года мне придется уволиться. Я не буду вводить экспериментальную вакцину в свое тело… Я даже не делаю прививку от гриппа. Я забочусь о себе… Я уйду со своей работы, на которой проработала десять с лишним лет, если придется… не позволю кому-то навязывать мне вакцины», — делится abmalone21.

Напомним, что в США началась вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Примерно 28 млн школьников получили право на прививку.

Анна Анкер. Вакцинация. 1899

Напомним, что в начале ноября около 58% американцев были полностью привиты против COVID-19, но дети до 12 лет еще не имели права на прививку.