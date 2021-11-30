Приштина, , 18:55 — REGNUM Главы дипломатических миссий Франции, Германии, Италии, Великобритании и США в Косово призвали правительство Альбина Курти исполнить решение конституционного суда Косово от 2016 года о передаче ряда участков в пользование православному Дечанскому монастырю.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители Запада выразили озабоченность в связи с невыполнением этого решения и назвали поведение Косово «подрывающим заверения правительства о приверженности установлению верховенства права и независимости судебной власти».

Напомним, осенью 2020 года вызвало ожесточенную полемику решение правительства Авдуллы Хоти о прекращении строительства автомагистрали, соединяющей Черногорию с Косово по территориям, прилегающим к монастырю.

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