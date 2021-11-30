Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Компания Valve подтвердила, что у гибридной консоли Steam Deck не будет игр-эксклюзивов. Об этом 30 ноября пишет издание IGN.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Представители Valve отметили, что Steam Deck создавалась как полноценная замена персональному компьютеру, поэтому игры-эксклюзивы для такой платформы неуместны. Отмечается также, что консоль будет работать на модифицированной версии SteamOS.

Steam Deck должна поступить в продажу в феврале 2022 года.

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