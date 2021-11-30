Киев, 30 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Испытания двух катеров типа Island, полученных Украиной от США, провели украинские ВМС в акватории Чёрного моря, сообщает 30 ноября агентство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВМС Украины

Катера ВМС Украины P192 «Сумы» и Р193 «Фастов» успешно поплавали в море, отработав «маневрирование и другие задачи, необходимые для подготовки судов к эксплуатации в составе дивизиона катеров».

Напомним, 23 ноября в Одессу были доставлены два патрульных катера типа Island, ранее списанные из состава Береговой охраны США.

Посольство США в Киеве тогда заявило, что эти катера «помогут укрепить морскую безопасность Украины».