Тюмень, , 18:35 — REGNUM В Тюмени пожилой мужчина скончался в коридоре, ожидая приёма к врачу. За жизнь пациента медики боролись более полчаса, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Поликлиника Иван Шилов © ИА REGNUM

Пенсионер пришёл на электро-кардиограмму. Предположительно, у мужчины могла произойти остановка сердца из-за множественных хронических и возрастных заболеваний — пациент был пенсионного возраста.

На данный момент из-за обязательных мероприятий кабинет ЭКГ в поликлинике № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 97) не функционирует. Его работу возобновят в ближайшее время, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из поликлиник Воронежа утром 18 ноября скончался пациент, пришедший на вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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