Минск, , 18:35 — REGNUM «Тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете и прочее, и прочее. Хотя ни одного факта на столе нет. Вы начали удушение Белоруссии», — заявил 30 ноября Александр Лукашенко в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня», говоря о санкциях ЕС.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заявил о желании заполучить от России ядерное оружие, а также прокомментировал эскалацию миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС. В интервью гендиректору агентства Дмитрию Киселёву он заявил: «Когда европейцы разорвали договор о реадмиссии, я прямо заявил: ну что ж, вы разорвали этот договор, перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы. Но я вас, говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду. Они же это все слышат, и организаторы».

«Лагеря должны были они (Евросоюз. — Прим. президентской пресс-службы) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их (мигрантов. — Прим. президентской пресс-службы) оттуда забирать, — сообщил Лукашенко. — Они первыми (прекратили исполнять договор. — Прим. президентской пресс-службы), и не хотят обсуждать сейчас эту тему. Когда мы с президентом Путиным об истоках говорили, я ему сказал, что отсюда все началось».

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Лукашенко также рассказал о телефонных разговорах с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая якобы попросила его заняться репатриацией нелегальных мигрантов. «Я говорю: знаете, Ангела, такими жесткими словами давайте не будем даже говорить, — сообщил Лукашенко. — Это значит, хватай отсюда и вывози силой. Я ей сразу сказал, в конце уже, дважды повторил: я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. И я уже больше тысячи вернул их в Ирак, но я ей предложил вот этих (ранее Лукашенко заявлял, что в разговоре с Меркель обсуждалась возможность Германии забрать к себе беженцев из лагеря на белорусско-польской границе. — Прим. президентской пресс-службы)».

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Лукашенко подчеркнул: эвакуационные рейсы были оплачены Ираком, а Белоруссия затратила на содержание беженцев только по данным недельной давности $12,5 млн и с тех пор эта сумма удвоилась. Он также так охарактеризовал зарубежную помощь нелегальным мигрантам на белорусской территории: «ВОЗовцы — Всемирная организация здравоохранения — прислала некие там чулки, прокладки, памперсы или еще что-то такое».

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