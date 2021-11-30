Гаага, Нидерланды, , 18:33 — REGNUM Фернандо Ариас переизбран гендиректором ОЗХО на заседании организации сегодня, 30 ноября.

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге https://en.wikipedia.org

На 26-й сессии конференции стран — членов ОЗХО председатель конференции Бард Ивар Свендсен напомнил, что Ариас ещё четыре года будет председательствовать в организации, причём «с возможностью переизбрания на еще один четырёхлетний срок, но не более».

Напомним, Ариас возглавил ОЗХО в 2018 году: в конце июля будущего года у него истекал срок полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия ожидает новых выпадов со стороны Запада на конференции ОЗХО