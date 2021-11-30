Гаага, Нидерланды, 30 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Фернандо Ариас переизбран гендиректором ОЗХО на заседании организации сегодня, 30 ноября.

https://en.wikipedia.org Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

На 26-й сессии конференции стран — членов ОЗХО председатель конференции Бард Ивар Свендсен напомнил, что Ариас ещё четыре года будет председательствовать в организации, причём «с возможностью переизбрания на еще один четырёхлетний срок, но не более».

Напомним, Ариас возглавил ОЗХО в 2018 году: в конце июля будущего года у него истекал срок полномочий.