Минск, 30 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Белоруссия вновь может заполучить ядерное оружие — от России. Об этом 30 ноября заявил Александр Лукашенко в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Генеральный директор МИА Дмитрий Киселёв задал вопрос о недавнем заявлении генсека НАТО Йенса Солтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе. На это Лукашенко ответил: «Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию».

«Какое ядерное оружие?», — спросил Киселёв.

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«Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении, — ответил Лукашенко. — Я же не зря сказал: мы на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР. — Прим. президентской пресс-службы), все сараи стоят на месте».

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