Нариманов, Астраханская область, 30 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В Наримановском районе Астраханской области 30 ноября легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи, сообщил портал Аstrakhan.su.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

На трассе Р-215 65-летний водитель ВАЗ 21 074 выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль скорой помощи.

Пострадали водитель легкового автомобиля и две пассажирки скорой. Все они были госпитализированы.