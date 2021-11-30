Лос-Анджелес, США, , 18:27 — REGNUM Американский актёр шведского происхождения Дольф Лундгрен заявил, что сиквел кинокомикса «Аквамен» будет по всем параметрам превосходить первую часть. Об этом 30 ноября пишет Comic Book.

Дольф Лундгрен Gage Skidmore

«Я считаю, что эта часть лучше. Мне кажется, что сценарий стал сильнее и увлекательнее. Технологии за прошедшие четыре года сильно продвинулись вперёд, и мне было очень приятно стать частью всего этого. Джеймс Ван собирается снова удивить всех тем огромным миром, который он создаёт», — говорит Лундгрен.

Добавим, что в фильмах «Аквамен» и «Аквамен 2» Дольф Лундгрен исполняет роль морского царя Нерея. Премьера сиквела должна состояться 16 декабря 2022 года.

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