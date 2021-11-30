30 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

Совокупность событий последних десятилетий и поляризация их интерпретаций вызывает беспокойство за дальнейшую судьбу привычного нам мира. Анализ показывает, что ничего кардинально нового в нынешней ситуации нет. Станет ли методика разрешения глобальных противоречий более человечной? Ответ на этот вопрос пока не найден.

Андрей Сафонов, , 21:56 — REGNUM Для тех, кто знаком с методикой идеологической войны, особенно с такой наиболее жёсткой её формой, как психологическая диверсия, нынешняя объективация (простым языком — «расчеловечивание») вероятного противника (то есть нас — руководства страны, её силовых структур, бизнеса, населения в целом) чем-то из ряда вон выходящим не кажется. А является лишь признаком надвигающихся грозных событий. По этой причине удивляться повелительно-воинственной риторике «мирового гегемона» и откровенно-оскорбительной его лимитрофного окружения не приходится, да и не следует. Куда полезнее для достоверности прогноза дальнейших действий противника разобраться в реальном состоянии потенциала противника и вариантах его действий. В общих чертах на основании открытых источников, не претендуя авторитетность Генштаба, СВР и прочих профильных структур.

Арнольд Бёклин. Война (фрагмент). 1896

Прежде всего, определимся, кто по-прежнему является основной угрозой существующему миру. Как сообщает телеграм-канал PORNSTAT со ссылкой на довольно старый опрос, проведенный авторитетнейшим американским институтом общественного мнения Gallup, опрошенные жители большей части стран мира назвали главной угрозой миру США. Так посчитали респонденты Латинской Америки, большей части Европы и Африки, России, Китая и даже Австралии. В США и Канаде главной угрозой тогда назвали Иран, а поляки, как и всегда, — Россию. При этом большинство из опрошенных на тот период наверняка были знакомы с последствиями финансового кризиса 2008 года, начавшегося с США, и с последствиями невероятно быстрого распространения по планете новых штаммов «птичьего» и «свиного» гриппа (пандемией, впрочем, тогда так и не названного), вдруг мутировавшего до состояния, угрожающего уже совсем иному виду — человеку.

Здесь уместно вспомнить, что окончание Первой мировой войны, из которой США — не самый активный её участник — вышли с наибольшими дивидендами в виде становления доллара в качестве основной резервной валюты, закончилось пандемией гриппа-«испанки». На тот момент данный факт и выглядел, да и являлся чистым совпадением (но выводы, похоже, были сделаны). Вторая мировая, окончательно закрепившая американскую валюту в качестве основной резервной, пандемиями не отметилась. Однако благодаря усилиям японских и германских военных медиков способствовала прорыву в развитии биологического оружия. И в настоящее время среди наших соседей (что лимитрофных, что «братских») американских военных биолабораторий нет только в Белоруссии. Продукция коих, как и «головного офиса» в метрополии, вряд ли столь же безобидна, как «Новичок» британского разлива. Но мы пока — не о конспирологии, а только — о фактах. А именно — о влиянии неконтролируемого развития инфекций (искусственного или естественного происхождения — не суть) на экономику. Что — как видим — не менее важно, чем явно (по мнению многих экспертов от истории и политологии) припозднившаяся «третья волна» мировой войны. Которая, по выражению теоретика войн Карла фон Клаузевица, «есть продолжение политики другими средствами». А в том, что политика есть продолжение экономики, сомневаться не приходится.

С 1965 по 1981 год, пишет телеграм-канал Proeconomics, денежная база США выросла на 191%, а с 2005 года по настоящее время — на 716%. Само по себе увеличение денежной базы не вызывает гиперинфляции цен, скорее оно сводится к изменению общественного восприятия покупательной способности валюты (потому что часть денег идёт в сбережения, на фондовый рынок, в пенсионные фонды, доллары экспортируются в другие страны и т. п.). Тем не менее такой скачок денежной массы всё равно отражается на ценах. Что неминуемо вело к внутренней напряженности в стране, наметившейся ещё до правления республиканца-националиста Дональда Трампа и переданной в усугубившемся варианте демократу Джо Байдену (как выясняется — поборнику «социализма» в отдельно взятой Америке). Но тут парадоксальным (парадоксальным ли?) образом вмешалось (случайное?) провидение. В лице еле различимого в микроскоп коронавируса SARS-CoV-2, не пощадившего и цитадель крепости «золотого миллиарда».

График заражения коронавирусом в США по дням, по данным сайта Coronavirus-Monitorus.ru, на 30.11.2021 г Coronavirus-Monitorus.ru

На графике, приведенном сайтом Coronavirus-Monitorus.ru? видно поступательное нарастание заражений коронавирусом и выздоровлений, а также слабо нарастающая линейная характеристика количества смертей с 22 января прошлого года по 30 ноября нынешнего включительно.

Весьма интересна корреляция упомянутого графика заражений с графиком роста денежной массы в США со времен Второй мировой войны по настоящее время, приведенным в телеграм-канале Politeconomics.

Рост денежной массы в США со времен Второй мировой войны, по данным телеграм-канала Politeconomics The Daily Shot & ISABELNET.com

То есть пандемия вызвала вполне привычную для США реакцию — денежную эмиссию ФРС, позволившую нивелировать падение спроса на товары и услуги. Результат налицо: наметившийся было в первой половине 2020 года спад потребительской активности сменился её ростом.

Динамика потребительских расходов в США в период пандемии, по данным телеграм-канала «Бла-бла-номика» Бюро экономического анализа при участии Haver Analytics

Телеграм-канал «Бла-бла-номика» приводит данные роста спроса на потребительские товары в США в 2021 году. По сравнению с 2019 годом расходы американских потребителей выросли на 20%, в том числе на товары длительного пользования — на 32%.

Для справки: объем потребительских расходов США на товары оценивается в 5 трлн долл., в то время как в России оборот розничной торговли — около 500 млрд, то есть в десять раз меньше, а рост в текущем году по сравнению с 2019-м составил только 4,3%.

Как пишет 15 ноября с.г. телеграм-канал «Клуб Двинского», Конгресс США утвердил инфраструктурный план объемом 973 млрд долларов за пять лет, из которых 550 млрд долларов будет напечатано, а остальное — перераспределено с других программ. Таким образом, Штаты вновь обезопасили свой рынок привычным инструментом — вливанием т.н. «вертолётных денег» («разбрасываемых с вертолёта» — по выражению одного из бывших руководителей Федрезерва).

Итого: заработная плата во всех частных отраслях США выросла на 1,6% в III кв. по сравнению со вторым кварталом, что является самым большим скачком данных за год. В банках же зарплаты выросли ошеломляюще. Например, в Goldman Sachs базовая зарплата аналитиков подскочила от 29% до 31% — от $110 тыс. до $125 тыс. в год, сообщает телеграм-канал Proeconomics.

И этот «праздник жизни» в отдельно взятой стране имеет свою цену: проблемы инфляции начали разгораться в других регионах. Так, инфляция в Евросоюзе в октябре составила 4,1%, скакнув с сентябрьских 3,4%. И это, конечно, не конец. Высокие цены на энергоносители только начали давать свой эффект, поэтому, вне всяких сомнений, мы увидим разгон инфляции. Отдельно следует выделить, что в Германии инфляция скакнула до 4,5%, — сообщает телеграм-канал «Клуб Двинского». Проблемы испытывает даже первая (по многим показателям) экономика мира «производственного профиля» — КНР. Где из-за «ковидных» проблем, вызвавших недопоставки угля, нарастает энергетический кризис.

Доллар Владимир Югасов © ИА REGNUM

Но «проблемы индейцев шерифу безразличны» ©. На этом фоне сообщение о таком весёлом при иных обстоятельствах факте, как то, что стоимость материальных активов трех корпораций-«триллионников» — Apple, Microsoft и Amazon — составляет от 3,67 до 4,31% их рыночной оценки, вызывает нехорошие предчувствия. Что именно произойдёт, уже ясно, вопрос только в том — когда.

По поводу упомянутой рыночной капитализации весьма интересны и комментарии в социальных сетях:

«А остальное это интеллектуальная собственность и ценные бумаги?» — задаётся риторическим вопросом IDGAF.

«Бренд!» — вторит ему Dima F.

«Просто перерасчёт новых денег в рынке в пользу старых, но больших», — пытается найти оправдание явлению Igor K.

В мае текущего года Белый дом представил проект бюджета США на 2022 финансовый год. Расходы бюджета до $6 трлн (в 4,5 раза больше ВВП России). В то же время доходы бюджета должны составить около $4,15 трлн — показателя хотят достичь повышением налогов для крупных корпораций. На оборону США потратят $753 млрд — на 12,5% больше, чем в 2019 году (военный бюджет РФ на следующий год — 47 млрд USD).

Также администрация Байдена запросила у Конгресса $665 млн для помощи европейским странам, в том числе для ответа «растущим вызовам от России и Китая». В частности, $255 млн хотят выделить Украине — в том числе для «борьбы с российской агрессией».

Казалось бы: «оружейный доллар» окончательно поборол «нефтедоллар», как и тема «зелёной экономики» нефтетрейдинг. Однако, это, похоже, не совсем так.

Вернее — совсем не так:

«Сырьевые суперциклы с 1915 по 2021 год», по данным телеграм-канала «Proeconomics» BofA Global Investment Strategy, Bloomberg & ISABELNET.com

Сырьевой суперцикл сейчас самый мощный после 1973 года, сообщает телеграм-канал «roeconomics. Как видим, ценам на сырьё ещё есть куда расти, чтобы достичь вершин прежних суперциклов. Рассмотрение тенденций колебания суперциклов вызывает весьма удручающие аналогии: столь масштабный их рост означал либо войну, либо иной масштабный катаклизм отнюдь не исключительно экономического характера.

Так, суперцикл 1973 года был вызван нефтяным эмбарго стран ОПЕК в протест против израильской «войны Судного дня».

Суперцикл 1946 года последовал за завершением Второй мировой и Бреттон-Вудским соглашением, закрепившим за долларом статус главной мировой валюты.

Суперцикл 1939 и 1941 гг. — начало Второй мировой и Великой Отечественной войн.

1933 г. — поиск выхода из Великой депрессии в США. Инвестиции в экономику Веймарской республики Германии и не только; возмездное участие в программе индустриализации СССР.

1916−1917 гг. — разгар Первой мировой и крушение Российской империи.

Каким будет выход из сырьевого суперцикла 2021 года — пока не ясно. Следует ли рассматривать пандемию COVID-19 как некий «заменитель» очередной мировой войны? Не исключено. Во всяком случае, известный израильский аналитик, бывший руководитель спецслужбы «НАТИВ» Яков Кедми в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 29 ноября 2021 года, со ссылкой на свои связи в ЦРУ и Пентагоне, сообщил, что упомянутые силовые структуры рекомендовали американскому президенту любой ценой избежать непосредственного столкновения с Россией. Так как это сделает Китай первой по значимости сверхдержавой мира. Что не исключает опасности войны в принципе, чужими руками: жажда наживы бывает сильнее логики и страха смерти. Тем более что «положительный» опыт финансирования воюющих сторон у Штатов богатый, особенно — во Второй мировой войне. После которой о Великов депрессии остались лишь воспоминания и бесчисленные сценарии для Голливуда. Останутся ли сейчас? Но иного спасения для доллара и привычной комфортной жизни у Штатов, похоже, уже не осталось. Получается, что вся надежда — на «чудесные свойства» ковида…