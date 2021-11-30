Приштина, Сербия, 30 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти вечером 29 ноября поздравил еврейскую общину с праздником Ханука.

Paper4pc.com Ханука

На своей странице в социальной сети Twitter политик выразил «наилучшие пожелания всем нашим друзьям-евреям, которые отмечают этот праздник», и напомнил, что «в конце свет всегда одержит победу над тьмой и свобода расцветет над притеснением».

Напомним, Ханука является воспоминанием о восстании древних израильтян, маккавеев (маккаба — молот на арамейском) против греко-сирийского владычества и возобновлении храмовой службы в Иерусалиме. Символом праздника является семисвечник.