Москва, 30 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (СРЗП) высказалась о творчестве рэперов, которым придётся «отвечать за свои слова» перед судом. Об этом 30 ноября сообщает «Говорит Москва».

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В России законодательно запрещена пропаганда наркотиков, это касается и текстов песен рэперов, отметила Драпеко. «…Если рэперы позволяют себе такие вещи выдавать в информационное пространство публичное, то, конечно, они должны отвечать за свои слова. Как и любой другой гражданин», — заявила она.

Драпеко обратила внимание на то, что песни могут быть и на другие темы. «Хочу сказать, что у нас у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого (пропаганды наркотиков — ИА REGNUM) не было в текстах. Они о другом пели», — говорит зампред комитета Госдумы по культуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении рэпера Григория Ляхова (известен как OG Buda) составили протокол за пропаганду наркотиков. Рэперу грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей как физлицу или от 50 до 100 тысяч рублей как гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность.