Токио, 30 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Пятой сезон популярной мобильной игры Pokemon GO будет посвящён Pokemon Legends: Arceus — новому эксклюзиву консоли Nintendo Switch. Об этом 30 ноября пишет Eurogamer.

Цитата из м/с «Покемон». 1997. Япония Эш Кетчум — главный герой аниме-сериала «Покемон». Его заветная мечта — стать Мастером Покемонов, самым лучшим тренером покемонов всех времён

Новый сезон будет называться Season of Heritage («Сезон наследия») — он стартует 1 декабря 2021 года. Ожидается, что в рамках его проведения в Pokemon GO появятся новые виды покемонов из Pokemon Legends: Arceus.

Напомним, что релиз Pokemon Legends: Arceus состоится 28 января 2022 года. События игры будут разворачиваться в прошлом, а сам проект станет приквелом ко всем остальным играм франшизы Pokemon.