Вашингтон, 30 ноября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Антимонопольный регулятор в Великобритании потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, продать платформу анимированных изображений Giphy. Таким образом Великобритания хочет помочь очистить рынок технологий от монополии американских технологических гигантов, сообщает 30 ноября Reuters.

Pixabay.com Facebook

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что прошлогодняя покупка приложения Giphy снизит конкуренцию среди приложений социальных сетей.

Компания Facebook, которая недавно была переименована в Meta Platforms, в свою очередь заявила, что может обжаловать решение CMA. На это у нее есть четыре недели.

Напомним, что правительство Великобритании заявило о том, что планирует создать Бюро по цифровым рынкам (Digital Markets Unit — DMU), чтобы внедрить «новый кодекс для контроля за такими IT-платформами, как Google и Facebook, которые в настоящее время доминируют на рынке».

Бюро по цифровым рынкам будет являться частью Управления по конкуренции и рынкам (CMA) и получит дополнительные полномочия для обуздания рынка цифровой рекламы. Регулятор обеспокоен тем, как технологические гиганты, такие как Google и Facebook, используют цифровую рекламу в интересах своего бизнеса.