30 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссия предложит Российской Федерации разместить на своей территории ядерное оружие в том случае, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Оксана Переможенко, , 18:55 — REGNUM Белоруссия предложит Российской Федерации разместить на своей территории ядерное оружие в том случае, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я предложу [президенту России Владимиру] Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», — сказал белорусский лидер.

На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, белорусский лидер ответил: «Мы договоримся какое».

«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — подчеркнул Лукашенко.

Заявление Александра Лукашенко обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил» и «Новое Издание». Многие указали на то, что заявление Александра Лукашенко о намерении разместить на территории возглавляемого им государства ядерное оружие, по их мнению, является информационно-психологическим.

«Допрыгались», — написал stas.

«Решили поиграть в демократию и не признавать Лукашенко законным президентом. Теперь жрите, спите и думайте — проснетесь ли утром», — отреагировал Neragul.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Шо на слова бацьки ответят товарищи из Вашингтонского обкома?» — поинтересовался Дмитрий А.

«Выразят озабоченность и наложат санкции…» — ответила Дмитрию А. Анна.

«Если в Польше будут ядерные ракеты, то Путин обязан русские ракеты тоже максимально приблизить. Лука помогает в этом вопросе», — отметил Aleks.

«Ага, щас! Уж больно ненадёжный вертлявый пассажир руководит Белоруссией. Хотя это заявление просто шумовой эффект для Европы», — считает Eugenia T.

«Эх, батька, батька, как же ты им (Западу) надоел. Красивый ход», — отреагировал Денис Е.

«Использовать ядерное оружие против Польши… неэффективно…» — добавил buyallegro.

«А кто ее собирается бомбить, я вас умоляю. Тоже мне цель. Не годится Польша даже на цель. А вот пуканы (задницы — О. П.) взорвать — сами взорвутся», — ответил ему «Вайгач Остров».

«А что им ещё делать? Кто бы ни говорил, а батька не идеал, но независим от всех и делает все для безопасности своей страны…» — считает Igor.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Сейчас пуканы в Европе повзрываются», — иронизирует Абакар А.

«Это почему? Из Калининграда думаете дольше ракетам лететь?» — спросил один из комментирующих у Абакара А.

«Нет, не дольше, просто еще одна точка под боком Европы, откуда могут прилететь», — ответил ему Абакар А.

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Напомним, 19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Германия откажется от размещения на своей территории ядерного оружия США, оно может оказаться в Восточной Европе.