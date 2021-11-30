Приштина, Сербия, 30 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 30 ноября провел встречу с командующим гражданскими операциями Европейского союза Эстебаном Перезом, занимающим также пост директора по планированию и проведению гражданских миссий в Европейской службе внешних сношений EEAS.

Vetevendosje.org] Альбин Курти позирует со сторонницей

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения на встрече стало сотрудничество силовых структур с органами отправки правосудия. Представители ЕС выразили готовность поддерживать установление верховенства закона и права в Косово.

На встрече присутствовал глава миссии EUPOL COPPS Кауко Аутомаа, а также глава миссии Европейского союза по установлению верховенства права EULEX Ларс Гуннар Вигемарк.

Курти сообщил, что за восемь месяцев, прошедших с его второго прихода к власти, полиция Косово провела 500 операций, 900 обысков и разгромила 41 преступную группировку. При этом была одобрена концепция документа по проведению веттинга — проверки прошлого чиновников на предмет связи с преступностью и причастности к коррупции.