Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Финальное обновление под названием Journey's End для игры-песочницы Terraria выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 4 января 2022 года. Об этом 30 ноября пишет Eurogamer.

Nintendo Switch

Разработчики отмечают, что версия обновления для Nintendo Switch уже готова, но они не хотят выпускать её в преддверии праздников. Представители студии боятся, что у игроков не будет возможности обратиться в техподдержку, так как авторы проекта будут на каникулах.

Добавим, что на других платформах обновление Journey's End вышло 16 мая 2020 года. Оно добавила в игру несколько новых режимов и много уникального контента.

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