30 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 19:29 — REGNUM Мороз и снег в Санкт-Петербурге будут радовать любящих зиму горожан и нагружать работой коммунальные службы до конца первой декады декабря. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

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По его словам, в ближайшее десять дней в Петербурге ожидаются морозы до −10…−15 градусов. Также 3 декабря вновь начнется сильный снегопад.

«А потом в город придут циклоны с Атлантики, принесут потепление. Вторая и третья декады — влияние циклонов, температурный фон относительно небольшой, 0…-5 градусов и оттепели до 0…+3, может быть и теплее», — уточнил синоптик.

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Заснеженный вид Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодой человек во время снегопада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Заснеженный вид Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Также Александр Колесов добавил, что если на востоке Ленинградской области и на Карельском перешейке зима будет сохраняться, то в Петербурге и на юго-западе Ленобласти на это надеяться не стоит.

«Всё предполагает, что будет теплый декабрь. Если сейчас температуры ниже нормы, то в дальнейшем будет потепление», — подытожил специалист.

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Уборка снега на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Сугробы на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Заснеженные автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Уборка снега на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 1 декабря, в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем местами будет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток −4…−6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодой человек во время снегопада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В четверг, 2 декабря, в Северной столице без существенных осадков. Ветер ночью западных, днем переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью −9…−11 градусов, днем −6…−8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало меняться.

Снегопад в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В пятницу, 3 декабря, ночью пройдет небольшой снег, днем также ожидается снег, местами сильный. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью −8…−10 градусов, днем −4…−6 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — мало меняться.

Дорожное движение во время снегопада Дарья Драй © ИА REGNUM

Cнегоуборочная техника на Литейном мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

Cнегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Cнегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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