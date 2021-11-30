Санкт-Петербург, 30 ноября 2021, 19:29 — REGNUM Мороз и снег в Санкт-Петербурге будут радовать любящих зиму горожан и нагружать работой коммунальные службы до конца первой декады декабря. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
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По его словам, в ближайшее десять дней в Петербурге ожидаются морозы до −10…−15 градусов. Также 3 декабря вновь начнется сильный снегопад.
«А потом в город придут циклоны с Атлантики, принесут потепление. Вторая и третья декады — влияние циклонов, температурный фон относительно небольшой, 0…-5 градусов и оттепели до 0…+3, может быть и теплее», — уточнил синоптик.
Также Александр Колесов добавил, что если на востоке Ленинградской области и на Карельском перешейке зима будет сохраняться, то в Петербурге и на юго-западе Ленобласти на это надеяться не стоит.
«Всё предполагает, что будет теплый декабрь. Если сейчас температуры ниже нормы, то в дальнейшем будет потепление», — подытожил специалист.
Добавим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 1 декабря, в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем местами будет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток −4…−6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
В четверг, 2 декабря, в Северной столице без существенных осадков. Ветер ночью западных, днем переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью −9…−11 градусов, днем −6…−8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало меняться.
В пятницу, 3 декабря, ночью пройдет небольшой снег, днем также ожидается снег, местами сильный. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью −8…−10 градусов, днем −4…−6 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — мало меняться.
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